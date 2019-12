Motrac Industries keert terug naar Zutphen

Motrac Industries komt na 25 jaar weer terug naar Zutphen. Het bedrijf zal een nieuw pand laten bouwen op bedrijventerrein de Revelhorst. Motrac Industries maakt onderdeel uit van Royal Reesink. CEO Gerrit van der Scheer: “Royal Reesink is ruim 230 jaar geleden gestart in Zutphen, en we zijn blij dat we hiermee de link met deze gemeente weer gelegd hebben.”

Motrac Industries heeft de afgelopen jaren haar portfolio van hydraulische aandrijvingen uitgebreid naar elektrische aandrijvingen en componenten.

Managing director Maarten Vinkesteijn was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe, geschikte locatie: "We zijn uit onze voegen gegroeid en we zullen blijven groeien. Op de Revelhorst hebben we een strategische plek gevonden in de Stedendriehoek."



Het pand is toegerust op groei en ontwikkeling met ruimte voor innovatieve ideeën. Vinkesteijn: "We zijn ‘Experts on the move'! Ik kijk er persoonlijk erg naar uit om onze huidige en toekomstige experts een goede werkplek te bieden. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe technische talenten."



De start van de bouw zal naar verwachting in maart 2020 zijn.