Eriks opent Clean Manufacturing Facility

Eriks heeft een Clean Manufacturing Facility (CMF) geopend in Alkmaar waar in een schone omgeving kan worden geproduceerd en verpakt. Managing director Sander Splinter: “Onze bestaande ruimten werden te klein. Nu kunnen we onze klanten in met name de semicon, farma en food industrieën nog meer maatwerk bieden.”

Eriks levert zo'n 900.000 werktuigbouwkundige componenten aan 90.000 klanten wereldwijd. Omdat klanten steeds vaker vragen om schone producten en schoon-verpakte producten, is besloten tot de bouw van de nieuwe faciliteit, waar producten zoals slangen, pakkingen, afdichtingen en rubber-metaalcomponenten onder beschermde omstandigheden worden geassembleerd en verpakt.



De CMF beslaat 1000 m2 over 2 verdiepingen. De begane grond is ingeruimd voor de productie. Hier is een ruimte voor RVS-slangen, voorzien van een lasrobot en meerdere orbitaal lasmachines om volgens de laatste ISO-normen te kunnen lassen. Er is een ruimte voor de assemblage van PTFE en rubber slangen, maar ook een ruimte waar voedselveilige pakkingen worden geplot. Voor de semiconductor industrie worden uiterst gevoelige afdichtingen en rubber-metaal componenten geproduceerd.



Op de eerste verdieping bevinden zich de cleanrooms (ISO klasse 6) voor schoonmaak en verpakking. In de ‘natte cleanroom' worden slangen schoongespoeld in verschillende ultrasoon baden tot maximaal ISO klasse 2, in ovens gedroogd om vervolgens naar de droge cleanroom te gaan. Andere producten, zoals rubber en rubber-metaal componenten, gaan rechtstreeks naar de droge cleanroom.