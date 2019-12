René Louwers (links) en Hugo Vink

Het Utrechtse detacheringsbureau Bast Techniek gaat vanaf 1 januari 2020 verder onder de naam Orion Engineering. De naamsverandering is de laatste stap in een overname door Orion Engineering, dat zijn positie in de markt voor arbeidsbemiddeling in de techniek verder wil uitbreiden. Bast en Orion werken in de bemiddeling van middelbaar en hoger opgeleide technici. Orion vind het kantoor in Utrecht een mooie aanvulling op zijn bestaande kantoren in Maastricht, Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Brussel en Antwerpen. Bast Techniek wordt volledig opgenomen in de Orion organisatie.