Huisman bouwt 5000mt tub mounted crane (tmc) voor Jan De Nul

Huisman heeft een contract getekend voor het ontwerp, de engineering, bouw en levering van een 5000 m Tub Mounted Crane (TMC) aan boord van het nieuwste offshore installatieschip van Jan De Nul Group. Het wordt de grootste offshore windturbine funderingsinstallatiekraan ooit geïnstalleerd op een monohullschip. De kraan wordt geleverd in 2021.

De kraan wordt gebouwd in Huismans productiefaciliteit in Xiamen (China) en geïnstalleerd op scheepswerf CMHI Haimen. Met deze kraan kan Jan De Nul efficiëntere en effectievere offshore windturbinegeneratoren, funderingen en substations installeren. Ook kan het Belgische bedrijf er offshore olie- en gasplatforms mee buiten gebruik stellen.



De TMC, ontworpen voor extreme weersomstandigheden, is uitgerust met zowel de ‘main hoist' als ‘auxiliary hoist' en het ‘Dual Main Hoist Systeem' voor het gemakkelijk hijsen van grote constructies. Verder heeft de kraan is uitgerust met een groot aantal specifieke innovatieve features zoals:

Huisman's unieke gesegmenteerde ‘slew bearing'

Volledig elektrisch aandrijfsysteem

Uitgebreide oplossingen voor verbetering van de werkbaarheid

Brugpassagesysteem

Kraanautomatiseringspakket voor efficiëntere operaties

Voorbereidingen voor toekomstige kraanupgrades

President Joop Roodenburg van Huisman: "Huisman is verheugd over het vertrouwen van Jan De Nul Group dat spreekt uit deze derde opdracht die is gegund in een korte periode: na een gunning voor het contract van 's werelds grootste monopile gripper in 2018 en het contract voor een + 3.000 m lange beenomloopkraan eerder dit jaar vormt dit contract de derde en grootste samenwerking met Jan De Nul tot nu toe. "



Robby De Backer, directeur nieuwbouwafdeling bij Jan De Nul Group: "Na een succesvolle eerste campagne met de monopile gripper op het NorthWester IIproject en goede voorgang van de Leg Encircling Crane voor de Voltaire, vertrouwen we erop dat Huisman de juiste partner is om ons een derde ‘step changing' offshore installatietool te bieden. Voor deze Tub Mounted Crane hebben we zorgvuldig verschillende innovaties geselecteerd, die allemaal de veiligheid, werkbaarheid en snelheid van de operatie zullen verhogen. De engineeringteams van Huisman en Jan De Nul Group hebben elkaar hiertoe tijdens de inkoopfase voortdurend uitgedaagd."