Wisselstroommotoren kunnen efficiënter met nieuwe algoritmes

Het Instituut voor Duurzame Procestechnologie, Nouryon, Vopak, Semiotic Labs, TPA Adviseurs en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht hebben een subsidie ontvangen om technologie te ontwikkelen die energieverspilling van industriële wisselstroommotoren vermindert. Deze motoren gebruiken 40% van de elektrische energiebronnen in de wereld. Het consortium zal algoritmen ontwikkelen die elektrische golfvormen analyseren om asset eigenaren de inzichten te geven die nodig zijn om het energieverbruik met 15% tot 30% te verminderen, zonder concessies te doen aan de output.

Frans van den Akker, directeur Duurzaamheid bij het ISPT: "Het doel van ISPT is het bevorderen van duurzame werkwijzen in de procesindustrie. Om dit te bewerkstelligen, zullen we samenwerken met asset eigenaren en technologieleveranciers bij het ontwikkelen van hulpmiddelen en werkwijzen die het verminderen van energieverspilling mogelijk maken. De realiteit van de wereldeconomie vereist ook dat deze technologieën de duurzaamheid verbeteren zonder afbreuk te doen aan de uitvoerprestaties. Wij geloven dat dit project een dergelijk hulpmiddel zal creëren: het biedt de inzichten die nodig zijn voor energiereductie en verhoogt de systeemprestaties. Een overwinning voor het milieu, voor de productiemanager en voor de CFO ".



Semiotic Labs heeft de eerste monitoringoplossing ontwikkeld die inzichten biedt over efficiëntieverbetering en zo de weg vrijmaakt voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid bij een aantal klanten. De SAM4 meet stroom- en spanningssignalen om ontwikkelende mechanische en elektrische faalmechanismen in wisselstroommotoren en roterende apparatuur zoals pompen, transportbanden en compressoren, tot 4 maanden voorafgaand aan het faalmechanisme te detecteren. De motorgegevens zijn nu opnieuw toegepast om inefficiënties in industriële processen te detecteren. SAM4 kan nu de nodige inzichten bieden om de efficiëntie van elektrische apparatuur met 15-30% te verhogen.



Oprichter Simon Jagers van Semiotic Labs: "De inzichten die SAM4 biedt, kunnen onze klanten helpen om een flinke deuk in het energiegebruik te maken. Samen kunnen we technologie ontwikkelen die helpt om het energiegebruik van de wereld op een zinvolle manier te verminderen."



Semiotic Labs werkt samen met partners Vopak en Nouryon en test voortdurend nieuwe manieren om meer inzicht te krijgen in de efficiëntieverbetering. Marco Waas, directeur RD&I en technologie bij Nouryon: "SAM4 geeft ons onderhoudspersoneel de inzichten die ze nodig hebben om te identificeren welke processen in onze fabriek efficiënter kunnen verlopen. Dit betekent dat we onze efficiëntieverbeteringen kunnen richten op processen waarbij we de grootste impact kunnen hebben op de energiereductie. De technologie, die deel uitmaakt van het Industry 4.0-programma van het bedrijf, wordt in eerste instantie getest op verschillende vestigingen van het bedrijf in Nederland en Duitsland."



De schaalbaarheid van de oplossing heeft ertoe geleid dat een implementatie kostenefficiënt kan plaatsvinden. Traditionele conditiebewaking vereist sensorinstallatie direct op het asset, wat een probleem is wanneer het asset zich in ATEX-zones, moeilijk bereikbare plaatsen of gevaarlijke locaties bevindt. SAM4-sensoren worden geïnstalleerd in de schakelkast, wat betekent dat SAM4 snel en goedkoop kan worden geïnstalleerd en geschaald.