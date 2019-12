Colt ontwikkelt brandinstallaties station Delft

VolkerWessels- onderdelen Vialis en Van Hattum en Blankenvoort werken momenteel aan de afbouw en de tunneltechnische installaties van de derde en vierde spoortunnel Delft, die in 2025 zullen opengaan. Veiligheid van de reizigers in het station staat voorop. Vooral bij brand is dit spannend. Colt International is voor de brandveiligheid in de tunnels en het station intensief betrokken bij de realisatie van het rookbeheersingssysteem in het station, ventilatiesysteem in de tunnels en de overdruksystemen van de noodtrappenhuizen.

In 2015 zijn de eerste tunnels met spoor 1 en 2 in gebruik genomen. Medio 2019 is gestart met de afbouw en de tunneltechnische installaties van de derde en vierde tunnel. Ook bouwt VolkerWessels verder aan een ondergronds perron dat tussen de vier tunnels in ligt. Naar schatting zullen vanaf 2025 op een gemiddelde werkdag 40.000 reizigers op het station in- en uitstappen.



Projectadviseur Stan Veldpaus bij Colt: "De realisatie van de ventilatie in de vier tunnels en het station is vrij complex, omdat het geheel in open verbinding staat met elkaar en gezamenlijk dient te acteren. De ventilatiesystemen dienen zodanig samen te werken dat bij een willekeurige brand zowel het station, met daarin de perrons, alsook de tunnels voldoende rookvrij worden gehouden. Hiervoor zijn stuwdrukventilatoren in de tunnels nodig en mechanische brandgasventilatoren in het station. Het geheel dient de rook en hitte zo goed mogelijk te ventileren."



Het ontwerp van deze installaties is met CFD-modellen (computational fluid dynamics) geoptimaliseerd. "De computersimulaties zijn door stromingsleerdeskundigen binnen Colt vervaardigd. De simulaties voorspellen welk effect luchtstromen hebben in een tunnel en het station als er brand uitbreekt. De computer geeft dus aan welk effect de luchtstroom heeft op zichtbaarheid en hitte-ontwikkeling."



Marcel van Stek is als projectinkoper bij Vialis betrokken bij de tunneltechnische installaties. Naast het installeren van de ventilatie moet Vialis als systemintegrator er ook voor zorgen dat de brandveiligheidssystemen en installaties aan elkaar gekoppeld worden. "Vialis zal in tunnel 3 en 4 elk 19 stuwdrukventilatoren installeren. In tunnel 1 en 2 hangen 38 identieke ventilatoren. Uiteindelijk zullen alle 76 stuwdrukventilatoren in de vier tunnels aan elkaar worden gekoppeld, en weer in verbinding staan met de RWA-systemen op de perrons en in de centrale hal."

In de rijrichting naar buiten

Deze installaties zuigen lucht aan en duwen lucht met een bepaalde kracht één richting op. Het aantal stuwdrukventilatoren hangt af van de geometrie van de tunnel. "Deze kracht is zo groot dat lucht bij rook- en hitteontwikkeling één kant van een tunnel wordt opgeduwd, in de rijrichting mee naar buiten. Dit voorkomt dat rook en hitte de perrons en de centrale ruimtes bereiken." De vier noodtrappenhuizen die vanuit de tunnels naar het maaiveld leiden, zijn voorzien van standalone overdrukinstallaties. "Tunnel 3 en 4 krijgen eveneens vier extra noodtrappenhuizen, waarin Vialis dezelfde standalone overdrukinstallaties van Colt zal installeren. "Deze installaties houden in de trappenhuizen rook en hitte tegen en blazen het terug de tunnel in. De installaties zorgen ervoor dat de passagiers zo snel mogelijk uit de tunnels kunnen bij een calamiteit."