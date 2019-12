JC-Electronics gekozen tot beste leerbedrijf van Nederland

JC-Electronics is uitgeroepen tot ‘Beste Leerbedrijf van Nederland’. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakte dit maandagavond bekend tijdens de Dag van het MBO in theater Orpheus in Apeldoorn. Zij roemde het bedrijf om de unieke samenwerking met de collega's uit het onderwijs.

De uitverkiezing is voor JC-Electronics een beloning voor een opleidingstraject dat sinds 2012 steeds verder is uitgebreid. Op het hoofdkantoor in het Groningse Leek ontwikkelen studenten kennis en sociale vaardigheden en krijgen zij, in samenwerking met ROC Friese Poort, een volledige in-house mbo-scholing. Daarnaast leidt het bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op in haar eigen JC-Academy.



Van Engelshoven: "Bij het beste leerbedrijf 2019 zag de jury een unieke samenwerking met de collega's uit het onderwijs. In dit leerbedrijf draait het om opleiden van jong tot oud. Dit zorgt voor continuïteit in het bedrijf en een regionale groei in de sector. Ze gaan letterlijk en figuurlijk voor een leven lang ontwikkelen. Want alles wat gewerkt heeft, kan weer gaan werken!"



Het beste leerbedrijf staat een jaar lang in de schijnwerpers en vertegenwoordigt namens Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven alle leerbedrijven van Nederland. "Een compliment voor alle personeel van het bedrijf en in het bijzonder de tientallen praktijkbegeleiders van JC-Electronics."



Algemeen directeur Jannes Cruiming is trots op het werk van zijn medewerkers en de docenten die het opleidingstraject verrichten: "Wij vinden het ontzettend belangrijk om studenten in de praktijk op te leiden en hen de kans te bieden om zich binnen JC-Electronics verder te ontwikkelen. Deze onderscheiding is het resultaat van een voortreffelijke samenwerking met ROC Friese Poort. Dankzij de inzet van docenten en praktijkbegeleiders halen wij het beste uit onze toekomstige vakmensen."



In september won JC-Electronics deze titel al in de categorie ‘Techniek en Gebouwde Omgeving', met deze titel is JC-Electronics uitgeroepen tot overall winnaar van de ruim 250.000 erkende leerbedrijven in Nederland.

Landelijke verkiezing

Uit ruim 1600 voordrachten zijn per provincie voor elke sector een winnend leerbedrijf en een winnende praktijkopleider uitgeroepen. Nadat JC-Electronics in juli de provinciale titel en in september de sectortitel in de wacht sleepte, is nu de overall titel aan JC-Electronics toegewezen. Hiermee mag JC-Electronics zich een jaar lang het beste leerbedrijf van Nederland noemen.



Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.