Als een machine dingen uitvindt, wie krijgt dan het patent?

Het is tegenwoordig niet bijzonder meer om uitvindingen te zien die op de een of andere manier kunstmatige intelligentie (AI) bevatten of hiervan hebben geprofiteerd. Maar hoe zit het met uitvindingen die echt alleen door AI zijn verzonnen? Kennen we een octrooi toe aan een machine?

Dit is het dilemma waarmee wetgevers over de hele wereld worden geconfronteerd met een live testcase in de maak waarvan de supporters zeggen dat het het eerste echte voorbeeld is van een AI-systeem dat als de enige uitvinder wordt genoemd.

In commentaar gepubliceerd in het tijdschrift Nature onderzoeken twee vooraanstaande academici van UNSW Sydney de implicaties van het verlenen van octrooien aan een AI-entiteit.

Intellectueel Eigendom-specialist Alexandra George en AI-expert Toby Walsh betogen dat het octrooirecht in zijn huidige vorm ontoereikend is om dergelijke gevallen aan te pakken en van wetgevers eist dat zij wetten rond IP en octrooien wijzigen - wetten die al honderden jaren onder dezelfde veronderstellingen opereren.

De zaak in kwestie draait om een ​​machine genaamd Dabus (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), gemaakt door CEO Stephen Thaler van AI-bedrijf Imagination Engines. Thaler noemt Dabus de uitvinder van twee producten: een voedselcontainer met een fractaal oppervlak dat helpt bij isolatie en stapelen, en een knipperlicht om de aandacht te trekken in noodgevallen.

Het leek er even op dat Dabus zou worden erkend als de uitvinder, omdat eind juli 2021 een onderzoeksrechter het beroep van Thaler tegen de afwijzing van de octrooiaanvraag door IP Australia vijf maanden eerder aanvaardde. Maar nadat de Commissioner of Patents in beroep was gegaan tegen de beslissing bij de Full Court of the Federal Court of Australia, bevestigde het vijfkoppige panel het beroep en was het met de Commissioner eens dat een AI-systeem niet de uitvinder kan worden genoemd.

George zegt dat de poging om Dabus een octrooi voor de twee uitvindingen te laten verlenen, onmiddellijk uitdagingen creëert voor bestaande wetten die alleen mensen of entiteiten bestaande uit mensen als uitvinders en octrooihouders beschouwden.

"Zelfs als we accepteren dat een AI-systeem de echte uitvinder is, is het eigendomsvraagstuk een groot probleem. Hoe kom je erachter wie de eigenaar is? Een eigenaar moet een rechtspersoon zijn en een AI wordt niet erkend als rechtspersoon", zegt ze.

Eigendom is cruciaal voor het IE-recht. Zonder dit zou er weinig stimulans zijn voor anderen om te investeren in de nieuwe uitvindingen om ze werkelijkheid te laten worden.

"Een ander probleem met eigendom als het gaat om door AI bedachte uitvindingen, is zelfs als je het eigendom van de AI-uitvinder zou kunnen overdragen aan een persoon: wie is dat dan? De oorspronkelijke softwareschrijver van de AI? Of iemand die de AI heeft gekocht en voor eigen doeleinden getraind? Of zijn het de mensen wiens auteursrechtelijk beschermd materiaal in de AI is ingevoerd om het al die informatie te geven?"

Wat ligt voor de hand?

Walsh zegt dat wat AI-systemen zo anders maakt dan mensen, is hun vermogen om zoveel meer informatie te leren en op te slaan dan een expert ooit zou kunnen. Een van de vereisten van uitvindingen en octrooien is dat het product of idee nieuw, niet voor de hand liggend en bruikbaar is.

"Er zijn bepaalde veronderstellingen ingebouwd in de wet dat een uitvinding niet voor de hand liggend zou moeten zijn voor een deskundig persoon in het veld. Maar wat voor een AI vanzelfsprekend is, zal voor een mens niet duidelijk zijn, omdat AI mogelijk alle menselijke kennis over dit onderwerp heeft opgenomen, veel meer dan een mens zou kunnen. Dus de aard van wat voor de hand ligt verandert."

Walsh zegt dat dit niet de eerste keer is dat AI een rol speelt bij het bedenken van nieuwe uitvindingen. Op het gebied van medicijnontwikkeling werd in 2019 een nieuw antibioticum gecreëerd - Halicin - dat deep learning gebruikte om een ​​chemische verbinding te vinden die effectief was tegen medicijnresistente bacteriestammen.

"Halicine was oorspronkelijk bedoeld om diabetes te behandelen, maar de effectiviteit ervan als antibioticum werd ontdekt door AI die was gericht op het onderzoeken van een enorme catalogus van medicijnen die opnieuw als antibiotica konden worden gebruikt. Er komt dus een mengeling van mens en machine in deze ontdekking."

Volgens Walsh is het in het geval van Dabus niet helemaal duidelijk of het systeem echt verantwoordelijk is voor de uitvindingen, aangezien Thaler het parameters had gegeven om binnen te werken.

"Er is veel betrokkenheid van Dr. Thaler bij deze uitvindingen, eerst bij het opzetten van het probleem, dan het begeleiden van de zoektocht naar de oplossing voor het probleem en vervolgens het interpreteren van het resultaat", aldus Walsh. "Maar het is zeker zo dat je zonder het systeem niet op de uitvindingen zou zijn gekomen."

Verander de wetten

Beide auteurs stellen dat bestuursorganen over de hele wereld de juridische structuren die bepalen of AI-systemen al dan niet IP-bescherming kunnen krijgen, moeten moderniseren. Ze bevelen de introductie aan van een nieuwe 'sui generis'-vorm van IE-recht - die ze 'AI-IP' hebben genoemd - die specifiek zou zijn toegesneden op de omstandigheden van door AI gegenereerde inventiviteit. Dit zou volgens hen effectiever zijn dan proberen om AI-inventiviteit achteraf in te passen en in te voeren in bestaande octrooiwetten.

Vooruitkijkend, na bestudering van de juridische vragen rond AI en octrooirecht, werken de auteurs momenteel aan het beantwoorden van de technische vraag hoe AI in de toekomst gaat uitvinden.

Thaler heeft verzocht om 'bijzonder verlof om in beroep te gaan' tegen de zaak met betrekking tot Dabus bij het Hooggerechtshof van Australië. Het valt nog te bezien of de Hoge Raad ermee instemt om het te horen. Ondertussen wordt de zaak nog steeds uitgevochten in meerdere andere rechtsgebieden over de hele wereld.