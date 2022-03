Gaan hobby-drones het verschil maken in Oekraïne?

'Heb je een drone? Geef het aan ervaren piloten om te gebruiken!', luidt het Facebook-bericht van het Oekraïense Ministerie van Defensie volgens een vertaling. 'Weet je hoe je een drone moet besturen? Sluit je aan bij de gezamenlijke patrouille met eenheden 112 van de aparte brigade van de stad Kiev!'

En volgens ABC haasten mensen zich om hun drones aan te bieden.

Een ondernemer die een winkel runt die consumentendrones in de hoofdstad verkoopt, zei dat de volledige voorraad van zo'n 300 drones, gemaakt door het Chinese bedrijf DJI, voor de goede zaak is verspreid. Anderen werken eraan om meer drones over de grens te krijgen van vrienden en collega's in Polen en elders in Europa.

"Waarom we dit doen? We hebben geen andere keuze. Dit is ons land, ons thuis", zegt Denys Sushko, hoofd operations bij het in Kiev gevestigde industriële dronetechnologiebedrijf DroneUA. Voor de oorlog leverde het bedrijf van Sushko dronediensten aan boeren en energiebedrijven. "We proberen absoluut alles te gebruiken dat kan helpen ons land te beschermen en drones zijn een geweldig hulpmiddel om realtime gegevens te verkrijgen."

Wat doen de drones?

Met de hobbydrones kunnen Oekraïense strijdkrachten een kijkje nemen achter allerlei obstakels die hun normale gezichtsveld beperken. Dit kan cruciale informatie opleveren over de locatie van Russische troepen en daarbij ook kwetsbare eenheden en aanvoerlijnen blootleggen. Ze kunnen ook worden gebruikt om te waarschuwen voor naderende vijandelijke troepen, zodat burgers weten waar en wanneer ze moeten vluchten en dekking zoeken.

Niet ongevaarlijk



Er is echter wel een keerzijde: DJI, de toonaangevende leverancier van consumentendrones in Oekraïne en de rest van de wereld, biedt een tool die gemakkelijk de locatie van een onervaren drone-operator kan bepalen. En niemand weet wat het Chinese bedrijf of zijn klanten zouden kunnen doen met die gegevens. Dat maakt sommige vrijwilligers ongerust. DJI weigert intussen te vertellen hoe het met de gegevens omgaat en waar het in deze oorlog staat.

Oekraïense drone-experts zeiden dat ze er alles aan hebben gedaan om operators te leren hoe ze hun verblijfplaats kunnen beschermen. "Er zijn een aantal trucs waarmee je het beveiligingsniveau kunt verhogen wanneer je ze gebruikt", zei Sushko.

Veel kennis



Oekraïne heeft een bloeiende gemeenschap van drone-experts, van wie sommigen zijn opgeleid aan de National Aviation University of de nabijgelegen Kyiv Polytechnic University en vervolgens lokale startups voor drones en robotica oprichtten. Een openbare, op drones gerichte Facebook-groep die wordt beheerd door Troiak, telt meer dan 15.000 leden die tips uitwisselen over hoe ze Oekraïense troepen kunnen helpen.