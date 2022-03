Hout wordt schaars

Ook Oekraïne is een grote leverancier van hout voor de Europese en Nederlandse houtverwerkende industrie. Leden van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging hebben nauwe contacten in Oekraïne. Door de oorlog is ook deze import/export weggevallen. Zagerijen waarmee onze leden zakendoen zijn verlaten en volgeladen vrachtwagens en containers blijven in de haven staan.

De overige houtproducerende landen, met name Scandinavië, Duitsland en de Baltische Staten kunnen naar verwachting maar een klein deel van dit volume opvangen. De beschikbaarheid van hout zal daarom afnemen en er zal schaarste ontstaan.



Transport

Daarnaast wordt ook het transport door de oorlog en de sancties hard geraakt. Rusland is - naast exporteur van hout - een zeer grote importeur van verschillende grondstoffen uit West-Europa. Russische chauffeurs die bijvoorbeeld producten halen in Nederland nemen onderweg hiernaartoe een vracht hout mee, zodat zij niet leeg rijden. Door de sancties tegen Rusland valt dit volledig weg. Daarbij hebben veel Oost-Europese chauffeurs de Oekraïense of Wit-Russische nationaliteit. Hun beschikbaarheid is nu weggevallen, omdat ze opgeroepen worden te helpen bij de oorlog binnen de landsgrenzen.

VNO-NCW en de betrokken ministeries voeren dagelijks overleg en de EPV is hierbij aangesloten. De komende dagen zal de impact van het sanctiepakket duidelijk worden. Er is internationale afstemming tussen EU, USA en UK. EPV en haar leden zijn uiteraard bezorgd. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen u regelmatig blijven informeren over de laatste stand van zaken. Klanten van EPV-leden raden wij aan contact te houden met hun leverancier omtrent de voorraden, leveringen en eventuele alternatieven.



EPV

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is de branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen. De EPV-leden hebben een aandeel van 80 procent van de totale productie van houten pallets, kisten en kratten (voor groenten, fruit, wijn) en industriële en exportverpakkingen. Alle EPV-leden zijn Chain of Custody gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSC-houtkeurmerk en maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen.