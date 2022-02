Rusland: 'Ruimtestation ISS kan crashen door sancties VS'

Dit meldt RTL Nieuws op basis van berichten van CNN en Twitter.

Rogozin zegt dat de sancties die de VS aan Rusland hebben opgelegd vanwege de inval in Oekraïne gevolgen zouden kunnen hebben voor het functioneren van het ruimtestation ISS. In een serie tweets wijst Rogozin erop dat het ISS wordt bestuurd door Russische motoren.

"Wie zal ervoor zorgen dat het ISS niet neerstort in de VS of Europa als je de samenwerking met ons stopzet? Er is ook de mogelijkheid dat een constructie van 500 ton neerstort op China of India. Het ISS vliegt niet boven Rusland, dus jullie lopen al het risico," schrijft hij.

Reacties Nasa en Esa



Een woordvoerder van Nasa zei tegen Space.com dat de organisatie er alles aan zal doen om het ISS veilig te laten werken. Daarbij is de samenwerking met Rusland, dat twee astronauten aan boord heeft, essentieel.

Europa's ruimtechef Josef Aschbacher heeft vrijdag via Twitter een verklaring vrijgegeven waarin staat dat de samenwerking met Rusland zal worden voortgezet. Maar experts zeggen dat het onduidelijk is of het partnerschap de recente agressie van Rusland kan overleven.

In de verklaring zei Aschbacher dat, hoewel het bureau "nauwlettend in de gaten houdt wat er gebeurt" in Oekraïne, al zijn partnerschappen met Rusland voorlopig doorgaan zoals gepland, inclusief de voorbereidingen voor de lancering van de ExoMars-rover Rosalind Franklin, die naar verwachting plaats in september van dit jaar vanuit de Russische Baikonoer-kosmodrome in Kazachstan.

"De ExoMars-campagne zou volgende maand in Kazachstan van start moeten gaan, met Europese collega's die daarheen reizen om te beginnen met de integratie van het ruimtevaartuig voor lancering in september", zei Aschbacher in de tweet. (ExoMars is een multimissiesamenwerking tussen Esa en de Russische federale ruimtevaartorganisatie Roscosmos.)

Kritiek



De verklaring van Aschbacher, die kwam terwijl Oekraïense troepen bleven vechten om de belegerde hoofdstad Kiev te verdedigen op de tweede dag van de Russische poging om het land over te nemen, kreeg op Twitter veel kritiek van professionals uit de ruimtevaartindustrie.

"Geachte heer Aschbacher: verschuif @ExoMars alstublieft naar een niet-Russische raket. NU!" tweette journalist Anatoly Zak, die de nieuwssite RussianSpaceWeb.com beheert.