Rusland en Oekraïne: cybersecurity

Er wordt volgens het NCSC momenteel internationaal met name gerapporteerd over digitale aanvallen die gebruik maken van DDoS en wiperware (malware die gegevens op systemen definitief verwijderd). Daarnaast mengen verschillende internationale hackersgroepen zich in de oorlog. Deze betrokkenheid kan leiden tot een toename van digitale aanvallen, die in de toekomst mogelijk ook impact kunnen hebben op Nederlandse organisaties.

VNO-NCW laat weten dat Nederlandse ondernemers zich ook veel zorgen maken over cybersecurity. De organisaties hebben een meldpunt geopend waar ondernemers met hun knelpunten terecht kunnen: oekraine@vnoncw-mkb.nl. Ook is er een pagina met meest gestelde vragen.

SpacX verzorgt internet

Intussen doet Elon Musk wat hij kan om de Oekraïners ‘in de cyberlucht' te houden. SpaceX's Starlink -satellietinternetservice is actief in Oekraïne met meer terminals onderweg. Starlink biedt snelle breedbandtoegang via een enorme constellatie van satellieten in een lage baan om de aarde en is ontworpen om uiteindelijk overal ter wereld dekking te bieden, met een focus op afgelegen of achtergebleven regio's. Starlink-gebruikers hebben toegang tot de in de ruimte gebaseerde internetservice met behulp van een satellietschotel die op of nabij de locatie is geplaatst waar service nodig is.

Sinds 2019 heeft SpaceX 2000 van de satellieten voor de constellatie gelanceerd. De meest recente lancering van het bedrijf vond plaats op vrijdag (25 februari), toen SpaceX 50 nieuwe Starlink-satellieten in een baan om de aarde bracht.