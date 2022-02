Een patchpaneel aansluiten: tips & tricks

Door: Team Lequal

Nu je weet dat een patchpaneel aansluiten helemaal niet zo moeilijk is, is er hopelijk al wat opluchting bij jezelf te vinden. Wil je een stapje verder en ook daadwerkelijk zelf het patchpaneel gaan aansluiten, dan zijn er voldoende online stappenplannen die dit precies zo tonen. Maar waar dient een patchpaneel voor? Een patchpaneel zorgt ervoor dat je een overzichtelijk thuisnetwerk hebt en verschillende draden van elkaar kan onderscheiden. Als er daarna een monteur op bezoek komt, of wanneer je zelf aan de slag wil hiermee, werkt het een stuk makkelijker. Ook werkt dit vaak voor een betere verbinding,



Wil je niet te duur uit zijn, dan is een patchpaneel bevestigen aan de muur aan de hand van schroefhaakjes de beste oplossing. Hierdoor kan je het patchpaneel geheel plat tegen de wand plaatsen, wat het minste ruimte inneemt. Ook zijn er verschillende keystone patchpanelen waar er dus een keystone ingeklikt kan worden. Dit is vooral handig wanneer je meerdere kabels daarop wil aansluiten, zoals bijvoorbeeld een HDMI of Coax kabel. Houdt er hier wel rekening mee dat het een beetje een priegelwerkje is en je iets langer bezig bent dan met een normaal patchpaneel.



Er zijn daarnaast patchpanelen voor verschillende UTP-categorieën, ook iets om rekening mee te houden. Een hogere categorie ondersteunt uiteindelijk meer MHz en daardoor heeft de kabel wat meer bescherming tegen een storing.



Daarnaast nog een laatste tip: maak je gebruik van een stugge kabel in het patchpaneel? Houd er dan rekening mee dat deze stugge kabel regelmatig wordt verplaatst. Dit kan uiteindelijk leiden tot meer kabelbreuken en storingen. Dit wordt uiteindelijk voorkomen door een goed patchpaneel, wat nog een reden is om voor een goed patchpaneel te kiezen.