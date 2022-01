Een noodstop bijplaatsen, mag dat zomaar?

Geregeld keur ik machines met een CE-markering. Als ik constateer dat de noodstop te ver weg zit, monteer ik er een noodstop bij. Dat betekent vaak ongeveer 1 uur werk. Ik heb wel eens begrepen dat dit niet maar zo mag. Het CE-formulier moet dan worden aangepast. Als ik deze procedure ga bewandelen ben ik vele uren verder en dus is het onbetaalbaar geworden voor mijn klant. Welke oplossing is er voor dit probleem?

Bij het bijplaatsen van één of meer noodstopknoppen dient men rekening te houden met de opbouw en het veiligheidsniveau van de veiligheidsgerelateerde besturing. Het is natuurlijk belangrijk dat de bijgeplaatste noodstopknop het gewenste niveau van veiligheid biedt.

Op dit moment spreekt de geharmoniseerde norm EN-ISO 13850:2015 over een minimaal veiligheidsniveau van Safety Integrity level 1 (SIL 1 volgens EN 62061) of Performance Level c (PLc volgens EN-ISO 13849). Zie het onderstaande artikel uit paragraaf 4.1.5 van de norm EN-ISO 13850:2015.

4.1.5 Emergency stop equipment

4.1.5.1 The safety related parts of the control system or subsystems which perform the emergency stop function shall comply with the relevant requirements of ISO 13849-1 and/or IEC 62061.

Determination of the Performance Level (PL) or SIL required should take into account the purpose of the emergency stop function, but the minimum required is PLr c or SIL 1.

NOTE The emergency stop function can share safety related parts with other safety functions taking into account the requirements of ISO 13849-1 and/or IEC 62061.