Bescherming van oude merken

A: Goede vraag. Als een merk bekendheid verliest, daalt ook de bescherming. Dat is niet alleen het geval bij inbreuk, maar ook wat betreft de mogelijkheid van anderen om iets ‘dat er op lijkt' in te schrijven als merk. Dat laatste merkte Blackberry in 2018. Als u diep terug in uw geheugen graaft (circa 2007): dat is een smartphonemaker. Tot Apple met haar iPhone kwam, was een Blackberry waarschijnlijk het meest gewilde toestel. Blackberry probeerde een merkregistratie tegen te houden van het merk ‘Berryboot' (software voor de Raspberry Pi). Blackberry slaagde daar niet in. Een van de redenen was dat Blackberry inmiddels nog maar 0,1% van het wereldwijde marktaandeel had. In de glorietijd was dat 20% of meer.

Mr. Hub Dohmen