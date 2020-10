Mag je meerdere schakelaars die met elkaar in serie geschakeld zijn aansluiten op een PLC?

Antwoord

In het antwoord nemen we aan dat het in uw vraag gaat om deurveiligheidsschakelaars met potentiaalvrije contacten, die in serie op een veiligheids-PLC worden aangesloten.





Een seriekoppeling van deurveiligheidschakelaars kan leiden tot een situatie waarbij een reeds opgetreden fout in het seriecircuit niet tijdig wordt ontdekt wat tot verlies van de veiligheid kan leiden. Deze problematiek is uitgebreid beschreven in NPR-ISO/TR 24119:2015: Safety of machinery - Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated with guards with potential free contacts. Zie de link: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:24119:ed-1:v1:en





NPR-ISO / TR 24119 is een Nederlandse Praktijkrichtlijn behorende bij NEN-EN-ISO 14119:2013; Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. Het document werd voor het eerst gepubliceerd in november 2015 met de titel 'Veiligheid van machines - Evaluatie van foutmaskering bij een seriële verbinding schakelaars met potentiaalvrije contacten in gebruik als blokkering bij bewegende afschermingen.'





Voordat dit document werd uitgegeven, was het niet duidelijk hoeveel mechanische deurschakelaars op één veiligheidsrelais konden worden aangesloten en hoeveel de diagnostic coverage (DC) van het veiligheidssubsysteem (invoer + logica) was. Bij het aansluiten van meerdere mechanische deurschakelaars op één veiligheidsrelais kan een storing worden gemaskeerd: het probleem wordt daarom 'Fault Masking' genoemd.





Dit technisch rapport legt uit wat het probleem is en, afhankelijk van het aantal deurschakelaars, hoe ze zijn verbonden (lus of ster) en hoe vaak ze worden geactiveerd. Het geeft een methode om de diagnostic coverage (DC) van het subsysteem te berekenen. De doelstellingen van het rapport is om de gebruikers handvatten te geven voor het schatten van de maximale DC-waarden van een serieschakeling van mechanische deurschakelaars.