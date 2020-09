De Hoogenberg-CVT : grote contactvlakken en lage -spanningen

In de afgelopen eeuwen zijn veel verschillende producten en gebouwen ontworpen. Onderling vertonen veel van deze producten en gebouwen gemeenschappelijke kenmerken waardoor ze in te delen zijn in stijlen. Ontwerpstijlen zijn niet absoluut, ze ontstaan niet van de een op de andere dag en niet in alle landen tegelijk. Daarnaast ontstaan er kleine verschillen in kenmerken van een stijl vaak per land en per ontwerper. Stijlen of in elk geval de kenmerken daarvan herhalen zich door de tijd heen. Toch is het met voldoende kennis over de kenmerken goed mogelijk de stijlen te herkennen in producten. In een reeks artikelen worden de belangrijkste stijlen na de Industriele Revolutie besproken .

Stijlgeschiedenis, Artdeco, Arts & Crafts, Bauhaus, Jugendstil, Modernisme, Postmodernisme, Na postmodernisme

Auteurs: Marijke Timmermans en Celine Joosten (studenten IO, Universiteit Twente)