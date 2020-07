Verkeerd gebruik als keurmerk/certificeringsmerk/garantiemerk?

A: Er zijn drie soorten merken: individuele merken, collectieve merken en certificerings-/garantie-/keurmerken. Over die laatste twee - er is een en ander gewijzigd sinds 2019 - staat een goede uitleg op de site van het Benelux Bureau Intellectuele Eigendom. Het lijkt er op dat in het geval dat u noemt sprake is van een individueel merk dat als certificeringsmerk wordt gebruikt. Dat is geen normaal gebruik. Een dergelijk merk kan dan ook vervallen worden verklaard. Voorts moet u op uw website kunnen aangeven ‘wat u doet'. Als u gewoon beschrijvende woorden op uw site gebruikt die toevallig in het merk voorkomen dan is dat geen merkinbreuk, zolang u de woorden maar op een ‘eerlijke manier' gebruikt.

Mr. Hub Dohmen