HighCare maakt cleanrooms Corona-veilig met UVC-licht

In grotere ruimtes, zoals cleanrooms, installeert HighCare de techniek in de centrale luchtbehandeling.

Corona-desinfectie met ultraviolet C licht is een speciale techniek om lucht, water en oppervlakken te desinfecteren. De energie van het UVC-licht stopt de deling van micro-organismen zoals virussen en bacteriën. De diameter van een virusdeeltje ligt tussen de 20 en 300 nanometer. Dit is te klein om gestopt te worden door een High Efficiency Particulate Air- filter (Hepa-filter). Voor Corona-desinfectie is het filteren van de lucht met Hepa's dus niet voldoende.

Het principe van UVC desinfectie

UV licht of straling heeft een kortere golflengte en is energierijker dan zichtbaar licht. Het is onder te verdelen in UVA, UVB en UVC . UVA is de bekendste van de drie en wordt gebruikt om vingerafdrukken met scheerlicht te traceren. UVC licht heeft een golflengte van 100 tot 300 nm en wordt goed geabsorbeerd door micro-organismen. In het geval van Corona-desinfectie verstoort de energie van het licht het DNA en voorkomt daarmee dat de micro-organismen zich kunnen delen.

Waarom is UV-C straling kiemdodend?

Het desinfecterende bereik van UVC licht loopt van 240 tot 280 nm, het meeste effect wordt bereikt bij 260 nm. Dit verloop is te vergelijken met de ontwikkeling van de absorptiecurve van DNA. Het DNA molecuul bestaat uit vier bouwstenen in een dubbele helix. Adenine, thymine, guanine en cytosine. Als er twee thyminen naast elkaar liggen dan bindt het UVC licht deze met elkaar in plaats van met de tegenoverliggende base in het DNA molecuul. HighCare levert Corona-desinfectiesystemen met UVC lampen. Ze geven het grootste deel van de fotonen af bij 254 nm zodat het DNA maximaal verstoord wordt. Hoe hoger de intensiteit (uitgedrukt in mJ/cm²) en hoe langer de bestralingstijd (seconden), hoe hoger de UVC dosis (mJ/cm²) en daarmee het aantal micro-organismen die zodanig beschadigd raken dat ze zich niet meer kunnen delen. Per virussoort en bacterie kan de intensiteit verschillen.

De dosis bepaalt de mate van desinfectie

Bij UV-C desinfectie is bekend welke dosis er nodig is voor verschillende soorten micro-organismen. Men noemt dit de letale dosis (LD). De juiste samenstelling van de verlichting heeft grote invloed op het resultaat. Resistentie komt volgens HighCare niet voor met UVC licht. Standaard wordt de effectiviteit aangegeven met een LD90, dat betekent dat 90% van de populatie gedood wordt. Een verdubbeling van de dosis betekent dat 99% van de populatie gedood wordt, een verdriedubbeling 99,9%, enzovoorts.

De voordelen van desinfecteren met UV-C: