Siemens levert desinfectiesystemen met UV-straling en ozonvrije bipolaire ionisatie

Global Portfoliomanager Health Care Job Kamphuis: "We plaatsen de units in het HVAC-kanaal. Als er lucht doorheen stroomt worden ionen gecreëerd. Deze onttrekken zo veel vocht aan bacteriën en virussen dat ze sterven. Laboratoria en technologiepartners van Siemens hebben dit onderzocht voor verschillende ziekenhuisbacteriën en virussen. De methode is effectief gebleken voor het bestrijden van onder meer Sars en Mers. We verwachten dat dit ook voor het vergelijkbare virus Covid-19 geldt en onderzoeken dit momenteel."

UV

Naast ionisatie kan desinfectie ook met behulp van UV-bestraling plaatsvinden. Veel Amerikaanse ziekenhuizen gebruiken al mobiele UV-installaties om ruimten te desinfecteren. Kamphuis: "Voor de bestrijding van virussen en bacteriën is het belangrijk om UV-licht over de gehele bandbreedte (UV-A, B en C) uit te zenden. Tijdens een test van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) met UV-desinfectie in 9 ziekenhuizen gedurende 18 maanden daalde het aantal patiënten met een ziekenhuisinfectie met ongeveer een derde."

Siemens ontwikkelde samen met een Amerikaanse partner compacte UV-units voor desinfectie. "Nu UV-lampen steeds kleiner en goedkoper worden, ontwikkelen we het idee om ze aan te brengen in de permanente infrastructuur: muren en plafonds. Afhankelijk van de grootte van de kamer en de sterkte van de UV-verlichting duurt het desinfecteren 20 tot 40 minuten. Door het proces om de UV-lampen heen te automatiseren en ze te combineren met de gebouwbeheerinstallatie kunnen we onder meer de toegang tot ruimten blokkeren tijdens desinfectie, detecteren of er personen in de ruimte zijn voordat de desinfectie wordt gestart en vaststellen dat een ruimte is gedesinfecteerd. Door deze relatief eenvoudige en voordelige manier van desinfecteren kunnen ruimten meerdere keren per dag of zelfs direct voor of na gebruik gedesinfecteerd worden."