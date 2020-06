Zink maakt plastic viruswerend (video)

Uitvinder Parx Materials heeft de technologie afgeleid van de natuur en geïnspireerd door de wijze waarop de huid ons beschermd tegen ziektekiemen en virussen. Het spoorelement Zink is van essentieel belang voor het functioneren van ons immuunsysteem. Door dit element te integreren in polymeren, is Parx Materials in staat om bacteriën te reduceren met (meer dan) 99,9 procent.Virussen vermenigvuldigen of verspreiden zich niet op normale oppervlakten, maar het is bekend dat virussen 2 tot 3 dagen kunnen overleven op plastic oppervlakten. Recent hebben onafhankelijke tests met het menselijke Corona E229 virus, uitgevoerd volgens de ISO 21702 norm, bevestigd dat de technologie van Parx Materials een significant effect heeft op dit virus. Oppervlakten gefabriceerd met de technologie erin leidt tot een 5x snellere reductie van het virus ten opzichte van plastic oppervlakten zonder de technologie. Testen hebben eveneens uitgewezen dat textiel met de technologie erin ertoe leidt dat het H1N1 virus binnen 8 uur wordt gereduceerd met 99,99 procent.De breedspectrum oplossing gebruikt geen giftige stoffen, migreert niet en beïnvloedthet materiaal volgens Parx 'op geen enkele wijze negatief'. 'Er worden geen schadelijke of giftige stoffen aan het product toegevoegd, de materiele karakteristieke eigenschappen worden niet veranderd, de recyclebaarheid niet aangetast en er lekt niets uit het materiaal weg. Dat laatste betekent dat de werking van niet in kracht afneemt gedurende de levenscyclus van het product. Het is een veilige en duurzame oplossing met een hoge effectiviteit tegen de aanhechting en vermenigvuldiging van bacteriën en de vorming van bio film op plastic oppervlakten. En nu is het ook effectief gebleken tegen virussen', aldus het bedrijf