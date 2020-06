Mondkapjes op zwakstroom doden virussen (video)

Foto: Chandan K Sen, Indiana Center for Regenerative Medicine and Engineering (VS)

De werking is getest op een respiratoir virus van een varken en een humaan virus dat verkoudheid veroorzaakt. Het is nog niet getest tegen Sars-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

Afgezien van maskers, openen de bevindingen meer mogelijkheden om zwakstroom te gebruiken om de verspreiding van virussen te beperken, bijvoorbeeld door lucht te zuiveren in gemeenschappelijke ruimtes of door operatiekameroppervlakken te desinfecteren, meent directeur van het Indiana Center for Regenerative Medicine en Engineering Chandan Sen. "Het Coronavirus is niet het eerste of laatste virus dat ons leven zal verstoren. We denken na over grotere en bredere benaderingen om zwakke elektrische velden te gebruiken tegen virusinfectiviteit."

Sen's lab maakt het weefsel al zes jaar, samen met het bedrijf Vomaris, onder de merknaam V.Dox Technology.

De technologie bestaat uit een matrixpatroon van zilver- en zinkstippen gedrukt op een materiaal, zoals polyester of katoen. De stippen vormen een batterij die een zwak elektrisch veld genereert: wanneer ze worden blootgesteld aan een geleidend medium, zoals gel of zweet, gaan elektronen over van het zink naar het zilver in een Redox-reactie, waardoor een potentiaalverschil van 0,5 volt wordt gegenereerd. De technologie is goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsorganisatie FDA en gecommercialiseerd voor wondverzorging, waar is aangetoond dat het bacteriële biofilminfecties behandelt.

Om te werken, moet dus wel op de een of andere manier vocht worden aangebracht. Volgens Sen zouden maskers kunnen worden voorzien van een hydrogel die de stippen activeert of met vloeistof gevulde leidingen rondom. Vocht uit de uitgeademde lucht blijft de stof vochtig houden.