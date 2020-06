Slimme modelleertechniek: 200 gelaatsschermen in de tijd van 1

Diverse bedrijven produceren reeds 3D-geprinte gelaatsschermen. Dit gaat echter langzaam, omdat 3D-printers meestal één CAD-bestand tegelijkertijd printen. Om dit probleem op te lossen, hebben ingenieurs van Sandvik's afdeling persgereedschap een nieuw modelleringsproces ontworpen waarmee machines een stapel gelaatsschermen herkennen als één massief CAD-bestand.

Door het dupliceren van de 3D-afbeeldingsdata van een enkel gelaatsscherm, kunnen de ingenieurs meerdere schermen op elkaar stapelen. Dankzij het gebruik van een dubbele extruder, kan de 3D-printer vervolgens worden geïnstrueerd om een steunconstructie te maken tussen elke twee producten - in wezen een dunne streng kunststof. Deze steun wordt geprint van een materiaal dat in water oplosbaar is, waardoor kunnen de schermen na het printen gemakkelijk van elkaar kunnen worden losgemaakt.

De afdeling kan nu 42 kunststof gelaatsschermen per 3D-printer produceren bij elke productiebatch - een proces dat voorheen 48 uren in beslag nam voor het produceren van slechts één gelaatsscherm. Grote 3D-printers zouden met dezelfde techniek tot 200 gelaatsschermen kunnen printen in één enkele productiebatch.



Sandvik Coromant hoopt dat deze techniek wordt overgenomen door andere bedrijven. Het bedrijf heeft al de benodigde 3D-modelgegevens gedeeld met Protech, de Nordic leverancier van 3D-printers van Stratasys. Een distributeur van 3D-printers voor de hobbymarkt heeft de data eveneens gedeeld met zijn netwerk.

De afdeling persgereedschap van Sandvik Coromant zelf heeft alle niet essentiële productie onderbroken voor zijn 3D-printers, waardoor 75% van de printcapaciteit nu wordt besteed aan de productie van gelaatsschermen.

Neem voor begeleiding voor de inzet van de 3D-modelleringstechniek contact op met Christian Dingfors, productie-ingenieur bij Sandvik Coromant via christian.dingfors@sandvik.com .