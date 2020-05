Kunnen wij de levensduur van onze modelregistratie verlengen?

A: Het hangt er van af hoe klein die wijzigingen precies zijn. Als de wijzigingen te klein zijn kan een ander het nieuwe model laten vernietigen. Dat merkte Porsche enkele maanden geleden in een procedure waar een van de wederpartijen een fabrikant van modelauto's was. Porsche had een model gedeponeerd dat voortbouwde op de iconische 911. Het model moet voor de ‘geïnformeerde gebruiker' een andere algemene indruk wekken dan ‘wat er al was'. Die ‘geïnformeerde gebruiker' is iemand tussen de gemiddelde consument en de vakman ‘zweeft'. Het nieuwe modeldepot van Porsche had geen andere algemene indruk dan eerdere Porschemodellen uit 2007/2008 en werd dus vernietigd.

Mr. Hub Dohmen

Dohmen advocaten

twitter

LinkedIn