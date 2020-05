Zo draagt AI bij aan duurzaam produceren

Door: Morgan Zimmermann, ceo, Netvibes-Exalead

Met de klimaatverandering op het netvlies is vooral de generatie millennials bijzonder gemotiveerd bij te dragen aan langetermijnbeleid gericht op een betere leefomgeving en een gelukkig leven. Industriële bedrijven die geen duurzame doelstellingen nastreven krijgen het in de toekomst moeilijk om medewerkers te werven en klanten te interesseren in het kopen van hun producten en diensten. Bedrijven worden de komende jaren in toenemende mate in plaats van alleen op winstgevendheid, beoordeeld op hun betrokkenheid en inzet als het gaat om de onlosmakelijk met elkaar verbonden ‘3P's'.

Pijlers

Het duurzaamheidsmodel krijgt ook meer invloed op de industriële wereld. De Verenigde Naties predikt 17 doelstellingen voor duurzame groei, terwijl bedrijven van elke omvang daarop gebaseerd beleid voor de lange termijn ontwikkelen. Multinationale investeerders zoals BlackRock bieden duurzame investeringsoplossingen, terwijl marktleiders in consumentenproducten, waaronder Adidas, Danone, Gucci en L'Oréal, de kansen van duurzame business-initiatieven ontdekken.

AI helpt ontwikkelingen te versnellen. Wereldwijde initiatieven zoals de jaarlijkse AI for Good Global Summit van de Verenigde Naties en de Google.org Impact Challenge dragen daar actief aan bij. AI versterkt voor productiebedrijven de drie pijlers gerelateerd aan het 3P-duurzaamheidsmodel: toekomstige medewerkers, optimaliseren van de processen en regisseren van het waardenetwerk.

Vakkennis en ervaring (people)

Voor medewerkers van de toekomst is het noodzakelijk dat alle aanwezige vakkennis en ervaring wordt vastgelegd en overgedragen. Verder is het belangrijk hen te voorzien van technologie en tools waarmee innovaties en ‘experiences' te creëren zijn die bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Digitale technologie maakt het mogelijk informatie sneller te delen over de wereld. Bedrijven doen er verstandig aan de verschuiving in kennis en vaardigheden te omarmen, om in te spelen op nieuwe technologieën en meer autonomie van hun personeel. Dat is te bereiken met een multidisciplinaire aanpak van levenslang leren, waarbij het klaslokaal en het laboratorium worden gecombineerd.

AI helpt onder andere om ‘best practices' die in allerlei documenten verborgen zitten te benutten. Elke medewerker kan die gebruiken om een grotere impact op het bedrijf te hebben. Dankzij AI is kennis snel toegankelijk en met een ongekende schaalbaarheid op het juiste moment te gebruiken, terwijl ‘augmented/virtual reality', 3D en samenwerkingsplatformen het opleiden van medewerkers intuïtiever maakt. Als resultaat daarvan kunnen medewerkers en managers betere beslissingen nemen. De symbiotische relatie tussen AI en mensen maakt ze beiden slimmer.

Wereldwijd optimaliseren (planet)

Met het adopteren van ‘lean practices' tijdens de hele levenscyclus van producten kunnen bedrijven hun milieubelasting wereldwijd tot een minimum reduceren. Dit gaat veel verder dan het oplossen van operationele uitdagingen op de werkvloer. Het draait om analyseren en stroomlijnen van alle processen, van productontwerp tot engineering, productie- en ketenoptimalisatie, in een voortdurend verbetertraject.

Elimineren van verspilling is een belangrijk aandachtspunt voor productieprocessen. Om zich te ontdoen van alles wat geen waarde toevoegt, zoals het onnodig verplaatsen van een product, te veel voorraad, fouten of afval, is AI-technologie nodig die kan leren van veranderende doelstellingen (verkoop, voorraden, middelen, capaciteit, et cetera.). AI helpt managers te anticiperen op de beste afwegingen om verspilling te reduceren.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Verminderen van het energieverbruik is een andere toepassing waar AI zijn waarde heeft bewezen. Er zijn hoge verwachtingen over de implementatie van intelligente netwerken die producenten en consumenten met elkaar verbinden, om de opslag en just-in-time levering van energie te kunnen maximaliseren. AI voorspelt pieken en dalen in het verbruik en helpt bij het realtime optimaliseren van operationele instellingen.

Regisseren waardenetwerk (profit)

‘Supply chains' worden vervangen door wereldwijde waardeketens, waarin industriële partners de krachten bundelen om ieders bijdrage aan het realiseren van gezamenlijke doelstellingen te herdefiniëren. Digitale samenwerkingsplatformen die AI benutten, kunnen duurzaamheid in het netwerk creëren en helpen unieke ‘experiences' voor klanten te realiseren. Bedrijven krijgen daarmee beter inzicht in de beschikbare middelen en processen en hoe deze met elkaar verbonden zijn, om alle ‘stakeholders' efficiënter en flexibeler te maken. Het testen van ideeën, producten en ‘ervaringen' die ze bieden in de virtuele wereld, voordat ze in de echte wereld worden geleverd, kan leiden tot nieuwe toepassingen en ondersteunende producten en services.

AI doorzoekt data met de snelheid van het licht en analyseert miljoenen scenario's om de juiste informatie te leveren. Bedrijven kunnen alle relevante data registreren, analyseren en standaardiseren, om hun processen te verbeteren naar de maatschappelijke toegevoegde waarde en milieu-impact. Ideeën daarvoor zijn eerst te testen in een ‘virtual twin experience', om te ontdekken waar en hoe ze het beste te implementeren zijn. AI helpt verspilling te reduceren en de efficiency te verhogen tijdens het product- en verpakkingsontwerp, bij de levering van materialen en hergebruik. Twee bedrijven in een waardenetwerk kunnen ook ‘resources' delen, zoals reserveonderdelen, logistiek materieel en voorraden. AI helpt hen de capaciteit te optimaliseren voor een adaptieve efficiëntere productie.

Echte wereld efficiënter maken

AI is een katalysator voor verandering, waarbij de grootste uitdaging is te beslissen hoe we daarmee omgaan en leven in onze wereld. Wat is het referentiekader voor exponentiële hoeveelheden data? Alleen virtuele werelden bieden de volledige observatie- en besluitvormingsomgeving voor productienetwerken. Door de toegang tot virtuele werelden te versnellen maakt AI de echte wereld efficiënter. Het levert niet alleen nieuwe inzichten en kennis op, maar stelt bedrijven tevens in staat ‘experiences' te begrijpen en te gebruiken die bijdragen aan een evenwichtiger en prettiger leven.