Corona afstandssensor tag bewaakt fysieke afstand

Het bewaren van een veilige afstand op de werkvloer is lastig want door geconcentreerd te werken komt men onbewust soms toch te dichterbij. Om veilig te kunnen blijven werken, levert Inrato de EGOpro Social Distancing Sensor van fabrikant AME. Deze afstandssensor tag is een doorontwikkeling van drie technologien uit het EGOpro Safe aanrijdbeveiliging systeem dat aanrijdingen tussen medewerkers en voertuigen zoals heftrucks voorkomt.

Onzichtbare veiligheidsbubbel

Medewerkers dragen een elektronische afstandssensortag waardoor een onzichtbare veiligheidsbubbel op enkele centimers nauwkeurig bewaakt of er sprake is van een veilige onderlinge afstand. De afstand is vooraf ingesteld op 1,7 tot 2 meter. Als er pas bij 1,5 meter een signaal zou volgen, zou iemand namelijk zo de bubbel in lopen.

Kom je te dicht bij elkaar, dan is een Led-signaal zichtbaar op beide tags en daarnaast is er een voelbaar tril-alarm.

De afstandssensor tag is oplaadbaar en een volle batterij gaat 12 uur mee. Er zijn geen antennes nodig en ook geen Wifi of Bluetooth zodat het systeem direct inzetbaar is. Met een nekkoord, op een bestaande veiligheidshelm of in een veiligheidshesje wordt de afstandssensor tag zichtbaar gedragen.

Plus-versie met analyse software

Het EGOpro Social Distance systeem is uit te breiden naar een Plus-versie met diverse functies zoals toegangscontrole, maximaal aantal medewerkers in een gebied, vastleggen negeren onderlinge afstand of maximum tijd in een zone.