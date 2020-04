Robothond Spot helpt met Corona-intakes en leert ontsmetten

In de Verenigde Staten hebben ten minste 5400 verpleegkundigen, artsen en andere zorgmedewerkers die Covid-19-patiënten behandelen, de ziekte zelf opgelopen. Van die medische professionals zijn er tientallen overleden - en dat is een conservatieve schatting. Patiënten behandelen met een virus dat dagenlang op oppervlakken kan leven en zich door de lucht kan verspreiden in ademhalingsdruppels, is immers levensbedreigend werk. En daar kan Spot bij helpen.

‘Begin maart begonnen ziekenhuizen te vragen of onze robots konden helpen de blootstelling van hun personeel aan Covid-19 tot een minimum te beperken', zegt Boston Dynamics in een blogpost. ‘Een van de ziekenhuizen waarmee we spraken, vertelde dat binnen een week een zesde van hun medewerkers Covid-19 had opgelopen en dat ze robots wilden gebruiken om meer van hun personeel buiten het bereik van het nieuwe virus te brengen.'

Op basis van deze gesprekken heeft het bedrijf de afgelopen weken geprobeerd om de ziekenhuisvereisten beter te begrijpen om een mobiele robotica-oplossing te ontwikkelen met onze robot Spot. Het resultaat is een applicatie die kan worden ingezet om eerstelijnsmedewerkers te ondersteunen die reageren op de pandemie in ad-hoc-omgevingen zoals tenten en parkeerterreinen. Spot is nu 2 weken actief in het Brigham and Women's Hospital.

Boston Dynamics denkt dat robots met wielen of rupsbanden nog handiger kunnen zijn dan Spot. Het maakt al zijn kennis openbaar om andere mobiele robotica-platforms in staat te stellen hun hardware- en softwarestack te gebruiken.

De volgende stap is bovendien om Spot uit te rusten met een UV-C licht, zodat hij ook ruimtes kan ontsmetten.