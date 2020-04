Kan mijn ex-octrooilicentienemer de merknaam kapen?

A: Een soortgelijke kwestie speelde onlangs bij de rechter. Ik ga er even vanuit dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt via de mail of iets dergelijks. De merknaam is specifiek voor dit product bedacht. Onder die omstandigheden is het waarschijnlijk dat een rechter zal beslissen dat het merk zó aan het product is verbonden, dat de ander de naam niet voor een soortgelijk product mag gebruiken. Dan rest vervolgens de vraag of ú de naam mag gebruiken. De ander heeft - neem ik aan - reclame-inspanningen verricht en daardoor goodwill gecreëerd op die naam. Het is waarschijnlijk dat een rechter zal oordelen dat u de naam mag gebruiken en dat de ander het merk aan u moet overdragen, maar dat u dan wel de ander zal moeten betalen.

