Ook Audi Brussels produceert beademingstoestellen

De ingenieurs van het VUB FabLab vertrokken van een ontwerp van MIT en input van Johns Hopkins University, en hadden op enkele dagen tijd en in nauw overleg met UZ Brussel een beademingstoestel ontwikkeld, aangepast aan de noden van Covid19 patiënten. Het FabLab deelt de opgedane kennis via open source met geïnteresseerden in andere landen waar het gebrek aan beademingsapparaten groot is en de productiemogelijkheden beperkt zijn.

"Toen we eind maart werden benaderd door de VUB waren we direct bereid hen bij hun project te ondersteunen", zegt Peter Verschooris, montageverantwoordelijke bij Audi Brussels. "Twee dagen later was een eerste pilootlijn in onze fabriek reeds klaar en 10 paril hebben we vijftig voorserietoestellen aan de VUB uitgeleverd."

Urbain Vandeurzen, Voorzitter van Flanders Make: "Toen er een duidelijke nood bleek om kritische apparatuur en beschermingsmiddelen lokaal in Vlaanderen te maken, hebben wij onmiddellijk beslist de expertise en middelen van Flanders Make mee in de strijd te werpen. De RvB heeft een budget van 1 miljoen vrijgemaakt om snel componenten en kritische onderdelen aan te kopen om projecten zoals dit van VUB FabLab te ondersteunen. We zijn trots op ons team van vijftien ingenieurs en technici dat een essentiele bijdrage geleverd heeft om het ontwerp van dit beademingstoestel produceerbaar en schaalbaar te maken. Wij feliciteren onze collega's van VUB FabLab voor het initiatief en danken de directie en collega's van Audi voor de vlotte samenwerking".