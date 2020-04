Hoe het met die houdbaarheid zit, weet ik dus niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet weet wat ik met het hele ‘economische' verhaal aan moet. Die aanhalingstekens staan er niet voor niets. Ik bedoel namelijk niet de economie van ondernemend Nederland, die klappen krijgt waar wij de gevolgen nog helemaal niet van kunnen overzien. En we hebben waarschijnlijk nog geen weet van wie en wat er allemaal de consequenties van gaat ondervinden. Dat komt achteraf pas.



Nee, het gaat om de vraag of we niet beter zouden moeten kijken naar de economische waarde van een patiënt die als gevolg van Covid-19 in het ziekenhuis belandt? Je ziet het natuurlijk al van mijlenver aankomen. Straks moet de reguliere economie weer aan worden geslingerd. En wat heb je dan aan een ‘boomer' die het heeft gered, om alleen door te blijven mekkeren dat de pensioenen niet worden geïndexeerd? Kunnen we niet beter alles op alles zetten om iedereen te redden die nog wel wat aan het Bruto Nationaal Product kan bijdragen? Die generatie rekent niet eens op een pensioen. Dat willen ze natuurlijk ook niet. Want als ‘geboren' zzp-ers regelen ze het zelf wel. Huhuh. Ze zullen trouwens wel moeten. Net als wij allemaal, heb ik al wat langer het donkerbruine vermoeden.



Zelf heb ik niet zoveel met de manie om overal een geldelijke waarde aan te hangen Want dat is het. Of gaan we straks naar een zorgsysteem dat voor ons allemaal een kasboek bijhoudt? En dat koppelt aan je ‘fitness tracker', ‘smartwatch', Albert Heyn-, Thuisbezorgd- en Picnic-app? Zit je bij de arts en dan is het: "Computer says no." Je zal dan toch wel kunnen handelen? "Ik heb nog gezonde-groenten-punten. Kan ik die niet inzetten? Zou 17 miljoen genoeg zijn voor deze behandeling?"

Robin Zander

Hoofdredacteur Aandrijven en Besturen