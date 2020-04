Legrand biedt Corona-steun op tal van manieren

Onder de solidariteitsinitiatieven ter ondersteuning van ziekenhuispersoneel en zorgverleners over de hele wereld bevinden zich:

• In Spanje leverden de teams van Neat, een van de gespecialiseerde merken van de Groep die oplossingen voor begeleid wonen ontwikkelen, een oproepsysteem voor de verpleging om aan de behoefte van dringende apparatuur te voldoen.

• In de Verenigde Staten werd binnen 4 dagen een systeem van kabelgeleiding ontwikkeld om elektriciteit te verdelen over 2000 bedden in veldhospitalen in de staat New York. In de staat Indiana werd een productielijn voor stoffen beeldschermen omgebouwd voor het produceren van stoffen maskers.

• In Frankrijk heeft het logistiek platform in Verneuil-en-Halatte zijn middelen ingezet om binnen 24 uur componenten te leveren aan een klant die medische ademhalingstoestellen produceert.

• In India werd een universitair ziekenhuis in Kolkata, omgebouwd tot een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van coronapatiënten. Dit werd uitgerust met UPS (systeem dat beveiligt tegen stroomonderbreking) van de groep om de continuïteit van de energiedistributie te garanderen.

• In Italië voorzag men meerdere noodoplossingen voor tijdelijke ziekenhuizen in Milaan en Bergamo. Het ging dan vooral om ‘bedhead units', oproepapparatuur voor de verpleging en VDI-bekabelingssystemen.

• In Nederland is een videoconferentie systeem geschonken aan een bejaardentehuis in Eindhoven, om het contact tussen bewoners en hun familieleden te vergemakkelijken.

• In het Verenigd Koninkrijk is het noodoproepsysteem Aidcall geïnstalleerd, dit ging om een urgentie in een privéziekenhuis om de National Health Service (NHS) te ontlasten.

Soortgelijke projecten en initiatieven zullen ook in de komende weken en maanden nog plaatsvinden.

Steunfonds



Ter aanvulling van deze initiatieven kondigt Legrand de oprichting aan van een solidariteitsfonds voor verzorgingstehuizen. Dit fonds is bedoeld om medewerkers van gespecialiseerde voorzieningen voor ouderen, te ondersteunen. Om het fonds in werking te stellen en ondersteuning te bieden aan een zo groot mogelijk aantal instellingen en zorgpersoneel, zal Legrand werken via haar in 2014 opgerichte stichting, die in het leven werd geroepen tegen de uitsluiting van kwetsbare personen en personen die hun autonomie dreigen te verliezen. Het personeel in verzorgingstehuizen, dat nu nog meer onder druk staat tijdens de Covid-19 crisis, zal bijvoorbeeld worden geholpen met de financiering van hotelaccommodatie dicht bij de werkplek. Op die manier vermijdt men verplaatsingen over lange afstanden en kunnen verzorgers besmetting voorkomen van hun eigen familie en van personen die zij verzorgen.

Legrand wil vooral tastbaar optreden om de levensomstandigheden en het comfort van het verzorgend personeel in woonzorgcentra, die dagelijks in de frontlinie vechten tegen de pandemie, te verbeteren.

Het fonds staat open voor bijdragen van zowel bedrijven als individuen die willen deelnemen aan dit solidariteitsinitiatief.

Benoît Coquart, Chief Executive Officer van Legrand, verklaarde: "In confrontatie met deze ongekende gezondheidscrisis, hebben onze medewerkers over de hele wereld tal van solidariteitsinitiatieven genomen ter ondersteuning van de meest kwetsbare personen. De oprichting van het solidariteitsfonds om het verzorgend personeel in woonzorgcentra te ondersteunen is hiervan een perfect voorbeeld. Ik wil al onze medewerkers hartelijk bedanken voor de inzet en solidariteit die ze hebben getoond sinds het begin van de crisis."