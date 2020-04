Luchtreiniger beschermt zorgpersoneel tegen corona

Klop Innovations gebruikte de RadiCal ventilator al in zijn nieuwe Airbo Aircleaner AC-2, een apparaat dat tot 99,95 procent van de stofdeeltjes tot 0,3 µm uit de lucht zuivert met filters en een ventilator. Toen het bedrijf hoorde van het coronavirus, zocht het direct contact met TNO om te kijken of de Airbo iets kan betekenen in de strijd tegen het coronavirus. En nu blijkt dat het apparaat de overdracht van het coronavirus van patiënten naar zorgverleners kan voorkomen.

Samen met TNO en Rijksen Speciaal Timmerwerk ontwikkelde Klop Innovations een voorzetbalie waar de luchtreiniger in wordt geplaatst. Deze voorzetbalie kan op sta- of zithoogte worden geplaatst voor het gezicht van een mogelijk met corona besmet persoon. Het zuivert continu de lucht en vangt deeltjes af die de persoon verspreidt met praten, hoesten of niezen. Daardoor komen deze niet bij de zorgverlener aan de andere kant van de balie en kunnen zorgverleners en patiënten met elkaar communiceren zonder dat er overdracht van het virus plaatsvindt.





RadiCal ventilator

Voor het zuiveren van de lucht wilde men een betrouwbare en energie-efficiënte ventilator. Uit tests bleek het beste resultaat haalbaar met een ventilator van ebm-papst uit de RadiCal serie. De Airbo Aircleaner AC-2 moet een luchtverplaatsing van 600 m3/h verwezenlijken en daarbij nog eens een flinke druk overwinnen. De RadiCal is in staat aan deze eisen te voldoen. Hierdoor hoeft men minder snel de filters te vervangen.

De ventilator is in verschillende standen naar voren of naar achteren te plaatsen. Zo kan ook het filterpakket op diverse manieren voor en achter de ventilator geplaatst worden. Hierdoor kan het apparaat voor verschillende doeleinden worden ingezet.

De Aircleaner AC-2 is voorzien van een drukverschilmeter waardoor de besturing een signaal aan de gebruiker geeft als de filters vervangen dienen te worden. De ventilator gaat dan uit.