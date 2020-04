Wetenschappers lanceren website voor zoektocht ideale exitstrategie

Naar de website Strategies versus Corona

De website organiseert de samenwerking tussen wetenschappers door crowdsourcing van het bedenken en evalueren van mogelijke exitstrategieën. Dat gebeurt in een grote Open Science samenwerking. De deelnemers werken samen bij het genereren van strategieën, ontwikkelen consensus over de criteria waaraan deze moeten voldoen, en rekenen de gevolgen door.

UvA-hoogleraar Psychologische Methodenleer en mede-initiator van de website Denny Borsboom: "Exitstrategieën hebben altijd een epidemiologische kern - meestal in de vorm van wiskundige modellen die de verspreiding van het virus beschrijven. Maar ze berusten ook op gedragsinterventies zoals social distancing - typisch het domein van gedragswetenschappers. Bovendien vereist de evaluatie van exitstrategieën aandacht voor medische, economische, sociale en psychologische kosten. Een viroloog beweerde laatst dat het het beste zou zijn om Nederland een jaar lang in lockdown te houden - als je dat doet, bestaat het hele land natuurlijk niet meer.

"Je kunt verschillende exitstrategieën bedenken. Zomaar een greep: je kunt het land tien dagen normaal laten functioneren, gevolgd door tien dagen lockdown. Of juist om de dag. Of je kunt zeggen: alle 70-plussers moeten binnenblijven. Of: van maandag tot en met woensdag mogen alleen mensen met een achternaam die begint met A-M naar buiten. Of: we gaan de lockdown per regio opheffen. Die strategieën kun je ook met elkaar combineren, waardoor veel mogelijke strategieën ontstaan.

"Met wetenschappers van de UvA, het Erasmus MC, en TNO zijn we nu achter de schermen aan het bouwen aan programma's waarmee gebruikers aan de hand van erkende modellen (zoals degene die het RIVM gebruikt) kunnen berekenen wat de effecten van die strategieën zijn op epidemiologisch niveau. En vervolgens kunnen ze aan de hand van andere tools op de website bestuderen wat de effecten van de gekozen strategie zijn op allerlei medische, economische en sociale indicatoren - bijvoorbeeld ‘benodigd aantal IC-bedden', ‘verwachte economische kosten', ‘sociale haalbaarheid'. We kwamen via de website in contact met onderzoekers van de TU Delft die zulke beleidsvarianten aan een grote representatieve steekproef gaan voorleggen; zij hebben nu aangeboden om exitstrategieën die wij bedenken mee te nemen in hun onderzoek.

In eerste instantie is de website bedoeld voor wetenschappers, maar naarmate het project vordert, bouwen de initiatiefnemers een gebruiksvriendelijke interface waarmee ze ook resultaten kunnen communiceren aan beleidsmakers en niet-specialisten. Daarop ziet de gebruiker dus niet alleen de medische effecten van een interventie (bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen), maar ook de verwachte economische kosten en verwachte psychologische gevolgen.