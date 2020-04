Rockwell ceo Blake Moret levert kwart salaris in – productiemedewerkers krijgen eenmalige extra uitkering

Moret: "Rockwell Automation opereert vanuit een sterke financiële positie. Hoewel onze fiscale omzet in het tweede kwartaal goed stand hield ondanks de aanzienlijke druk van China in het kwartaal, verwachten we dat naarmate de COVID-19 meer landen en economieën treft, we gedurende een bepaalde periode te maken zullen krijgen met een lagere vraag in veel van onze sectoren. Als gevolg daarvan nemen we preventieve maatregelen om de kostenstructuur van het bedrijf in lijn te brengen met deze omgeving. We doen dit op een manier die de personeelsinkrimping tot een minimum beperkt en die ons in staat stelt om strategische investeringen in technologie en domeinexpertise te blijven doen die belangrijk zijn voor het succes van Rockwell Automation op de lange termijn."