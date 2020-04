Omzet ASML verschuift door Corona naar Q2 en 3

CEO Peter Wennink: "Tot nu toe heeft de Covid -19-uitbraak een beperkte impact gehad op de productiecapaciteit van ASML. Ook vanuit het oogpunt van de klant hebben we dit jaar geen vermindering van de vraag naar onze systemen gezien. Drie Covid-19-gerelateerde effecten hebben echter onze financiële resultaten voor het eerste kwartaal beïnvloed:

Ten eerste hebben we wat vertraging opgelopen bij DUV-zendingen naar Wuhan (China) en andere klanten als gevolg van verzend- en reisbeperkingen.

Ten tweede hebben we problemen ondervonden in onze toeleveringsketen, die nu zijn opgelost. In combinatie met langere dan aanvankelijk geplande cyclustijden voor de eerste NXE: 3400C-modellen in definitieve configuratie, heeft dit tot enige vertragingen bij de verzending geleid.

Ten derde hebben sommige klanten ons vanwege zorgen over de voortdurende mogelijkheid om systemen in de huidige omstandigheden te verzenden, gevraagd de levering van EUV-systemen te bespoedigen door de systemen te verzenden vóór de normale Factory Acceptance Tests (FAT).

"De implicatie hiervan is een vertraging in onze omzeterkenning, aangezien de definitieve acceptatie nu zal plaatsvinden na een succesvolle installatie op de locatie van de klant. We verwachten dat de omzet in het eerste kwartaal tussen de 2,4 miljard en 2,5 miljard euro zal bedragen, met een brutomarge tussen 45% en 46%. We verwachten dat de inkomsten die we niet konden erkennen voor Q1 als gevolg van de bovengenoemde problemen, zullen verschuiven naar Q2 en Q3 van dit jaar.

"Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we de activiteiten van ASML kunnen voortzetten, hoewel we, net als veel van onze collega's en klanten, afhankelijk zijn van toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen die zijn genomen om de Covid-19-uitbraak over de hele wereld te beheersen. Vanwege de onzekerheden met betrekking tot Covid -19 heeft ASML besloten geen inkoop van eigen aandelen in het tweede kwartaal van 2020 uit te voeren. Dit besluit volgt op de pauze in de uitvoering van het programma in het eerste kwartaal, nadat het al aandelenaankopen had gedaan in het kader van het nieuwe programma voor een bedrag van ongeveer 507 miljoen euro.

"De huidige pandemie van het coronavirus treft ons allemaal. Ons primaire doel is om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat onze werknemers en hun families veilig blijven, of ze nu op ASML-terrein zijn of bij onze klanten, leveranciers of partners. Ons tweede doel is om de continuïteit van ons bedrijf en die van onze klanten, leveranciers en partners te waarborgen, zodat we allemaal onze eindmarkten kunnen blijven bedienen. We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen en we zullen meer informatie verstrekken in ons winstrapport over het eerste kwartaal van 2020 op 15 april 2020."