Allied Motion produceert extra voor beademingsapparatuur

"We zijn de enige producent in Nederland van elektromotoren die in dit soort beademingsapparatuur wordt toegepast", zegt Johan van Hoek van het in Dordrecht gevestigde bedrijf. "Vorig jaar produceerden wij ongeveer 10 motoren per dag voor beademingsapparaten. Op dit moment zitten we op 60 motoren. En er moet nog een tandje bij, we willen zo snel mogelijk naar 200 motoren per dag. Helaas zijn wij daarbij afhankelijk van onze leveranciers uit onder andere Azië en Amerika."

Allied Motion levert de motoren/blowers aan een klant in Enschede. Zij hopen de komende weken 500 extra beademingsapparaten te kunnen leveren aan de Nederlandse overheid.