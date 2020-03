‘Aantal faillissementen stijgt met 14% wereldwijd’

"Begin dit jaar hadden onze onderzoekers nog een groei van +2,4% geraamd voor de wereldwijde economie. Dat is in het recente onderzoek bijgesteld naar +0,8%. Voor de VS gaan we uit van +0,5% groei. De eurozone moet het dit jaar doen met een negatieve groei van -1,8%. Daarbij gaan we er wel vanuit dat dat de maatregelen om het coronavirus in te perken de komende maanden succesvol verlopen", zegt Walter Toemen, Directeur Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland.

Korte recessie

De onderzoekers verwachten een korte, scherpe wereldwijde recessie met meteen daarna een fors herstel. "Door de inhaalvraag in de rest van het jaar zal een groot deel van de business die op dit moment verloren gaat, weer worden goedgemaakt. De recessie laten we eind dit jaar weer achter ons. Maar die groeispurt zal voor een aantal bedrijven te laat zijn. Vooral voor bedrijven met weinig liquiditeit zal het moeilijk zijn de huidige periode te overbruggen."

Scherpe stijging faillissementen

Ondanks de enorme steunmaatregelen van overheden en centrale banken, gaan wereldwijd meer bedrijven kopje onder. "Na drie jaar van een wereldwijde stijging van faillissementen komt daar nu een groot aantal bovenop met een toename van 14%. Het is een sneeuwbaleffect dat begon met het stilvallen van de economie in China. Zowel het aanbod als de vraag van goederen vanuit China viel weg waardoor de wereldwijde supply chain ernstig verstoord raakte. Bedrijven raken in liquiditeitsproblemen. Nota's worden niet meer betaald. En dan krijg je een domino-effect dat nagenoeg alle sectoren raakt."

Verdieping van de recessie ook mogelijk

Als het lukt om het coronavirus in te dammen, is niet meteen alle gevaar geweken. Volgens Toemen kunnen scherpe neerwaartse bewegingen op de goederen- en aandelenmarkten tot verdere liquiditeitsstress leiden. De recessie zal zich hierdoor verdiepen. "Ook het afbouwen van de gigantische steunoperaties kunnen tot onevenwichtigheid leiden. Landen zitten straks opgescheept met enorme begrotingstekorten. De vraag is hoe daarmee om wordt gegaan. Allemaal factoren die het opnieuw opstarten van de motoren kunnen bemoeilijken."