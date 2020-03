3D Hubs lanceert productiefonds in de strijd tegen Covid-19

Het Covid-19 Productiefonds werkt samen met initiatieven als Project Open Air en Make4Covid .

"Dankzij het wereldwijde netwerk van productiepartners bevindt 3D Hubs zich in een unieke positie om dergelijke projecten toegang te bieden tot een vrijwel onbeperkte productiecapaciteit die in staat is om de snelle productie van onderdelen te ondersteunen", zegt woordvoerder Niels Zee. "Door toegang te bieden tot verschillende productietechnologieën, waaronder 3D-printen, spuitgieten, plaatbewerking en CNC verspanen, is deze capaciteit en snelheid essentieel voor het produceren van onderdelen in deze tijden van crisis."

Medeoprichter en CPO van 3D Hubs, Brian Garret: "Duizenden ontwerpers en ingenieurs over de hele wereld zetten zich in om onderdelen te ontwerpen voor levensreddende toepassingen. We willen ervoor zorgen dat deze onderdelen zo snel mogelijk komen bij degene die het nodig hebben. Door dit fonds te lanceren en onze wereldwijde productiecapaciteit in te zetten, versnellen we deze initiatieven zo snel als we kunnen."