Octrooilicentie

A: Ja en nee en u moet in ieder geval in actie komen. Allereerst adviseer ik u om de licentie in te schrijven in het octrooiregister. Verder dient u de curator bewijsbaar op uw licentie te wijzen voordat die overgaat tot verkoop. De curator moet bestaande licenties respecteren en kan u dus niet verbieden om het octrooi te gebruiken. Dat bleek enkele jaren geleden al uit een uitspraak van de Hoge Raad, die weliswaar niet over IE ging, maar door IE-juristen wel zo wordt uitgelegd. Maar wat nou als de curator het octrooi doorverkoopt zonder met de koper af te spreken dat hij uw licentie respecteert? Dat bleek vorige jaar uit een tweetal uitspraken van de Hoge Raad. De curator mag het octrooi ‘licentievrij’ doorverkopen. Als de koper vervolgens echter bij de rechter vraagt om een productieverbod zodat u moet stoppen, dan is de curator persoonlijk aansprakelijk. Het is wel zaak om de curator zo snel mogelijk op het bestaan van uw licentie te wijzen. Die zal aansprakelijkheid willen voorkomen en dus bij verkoop van het octrooi zorgdragen dat uw positie wordt veiliggesteld. Uiteraard is uw positie niet veiliger dan bij de ‘oude octrooihouder’; als de ‘oude octrooihouder’ de licentie mocht beeindigen per datum X of gebeurtenis Y, dan mag de curator of de nieuwe octrooihouder dat ook.

