Tests met herbruikbare mondmaskers 'veelbelovend'

De onderzoekers hebben de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd via de TU Delft Repository.

De gebruikte mondmaskers zijn volgens een specifiek protocol op 121 graden gesteriliseerd en getest. Zo hebben de onderzoekers aangetoond dat het steriliseren van FFP1 en FFP2 mondkapjes met behulp van stoom zeker mogelijk is, in tegenstelling tot andere berichten in de media. Daarnaast zijn met behulp van gebouwde meetopstellingen nieuwe materialen geselecteerd die als alternatief kunnen dienen voor mondkapjes, mochten deze opraken.

"De visuele inspectie van de mondmaskers na sterilisatie laat geen vervorming, doorlaatbaarheid of papierschade zien. Ook hebben we de mondmaskers geijkt met nieuwe mondmaskers. Het enige wat wij waarnemen na de eerste testen, is dat het elastiek kwetsbaarder lijkt na het hersteriliseren met stoom. Dit kan echter gemakkelijk vervangen worden. Alle positieve resultaten zouden in ieder geval een mooi alternatief kunnen zijn voor het tekort aan mondmaskers en de eventuele hoge prijzen als gevolg van het coronavirus," aldus Sing Dekker, deskundige steriel medische hulpmiddelen (DSMH) bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Laten steriliseren van mondkapjes: spoedservice

Van Straten Medical/CSA Services De Meern kan ziekenhuizen, GGD's en andere zorginstellingen waaronder verpleeghuizen in nood bijstaan. Onder de naam GreenCycl halen zij maskers op, inspecteren deze, verpakken het in laminaat, steriliseren deze volgens de geteste methode en retourneren de mondkapjes in laminaatverpakking op locatie. Zij kunnen tevens behulpzaam zijn bij het lokaal opzetten van sterilisatie. Wij adviseren de inrichting van een speciale routing om medewerkers te beschermen tegen Covid-19. Meer informatie: info@greencycl.nl, 030 - 602 38 28, 030 - 602 38 30. Rijnzathe 2, De Meern-Utrecht.

Advies

Advies is om maskers te testen na inrichting van het sterilisatieproces. Dit geldt tevens voor in huis vervaardigde maskers. Hierbij is tevens het advies om de MDR - art. 5 - te volgen en een risicoanalyse te maken van uw custom-made medisch hulpmiddel. De mondmaskers kunnen getest worden via de testopstelling van de TU Delft of via de testopstelling bij Van Straten Medical/CSA Services in De Meern. De testen zijn uitgevoerd op zowel droog als stoomsterilisatie op 121 ⁰C waarbij de mondmaskers worden verpakt in laminaat bij stoomsterilisatie (Nb. 134 ⁰C laat in deze sterilisatiemethode vervorming van het materiaal zien waardoor mogelijk degradatie van het materiaal en poriegrootte). Het uiteindelijke oordeel over de veiligheid ligt bij de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) van de ziekenhuizen.