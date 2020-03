Bron: U Today

Green Team Twente kan zijn titel op de Shell Eco Marathon dit jaar niet verdedigen. Shell besloot de wedstrijd, van eind juni tot begin juli in het Britse Surrey, te schrappen. "Overmacht", concludeert teamleider Olof Baltus. "Het is helaas niet anders. Er zijn ook geen andere competities waar we met onze waterstofauto aan kunnen meedoen. We zoeken nu naar andere manieren om ons voertuig aan de wereld te laten zien, ook voor onze partners."

Het team zit volop in de productiefase. "We werken allemaal thuis, volgens de richtlijnen van het RIVM. We hebben een 3D-printer overgebracht naar een studentenkamer. Als we aan de auto sleutelen, doen we dat in kleine teams van maximaal twee of drie leden. Het is onduidelijk of alle materialen die we bestelden op tijd geleverd worden. We wachten bijvoorbeeld op een levering uit China."

‘Veiligheid en gezondheid voorop'

De competitie van Solar Boat Twente gaat ook niet door. Het team gelast ook de onthulling van het vaartuig af, gepland op 15 april. De productie van de zonneboot lijkt niet in het geding te komen. Teamleider Xavier Roosendaal: "Veel is gelukkig al af, omdat we vrij vroeg begonnen waren. We zitten aan de goede kant van de streep. We werken nu allemaal thuis. Het gevolg is dat we ons niet aan de buitenwacht kunnen laten zien."

Soldeerbouten mee naar huis

Ook de leden van Electric Superbike Twente werken zoveel mogelijk thuis. "Het is improviseren, dat proberen we op een zo goed mogelijke manier te doen", zegt teamleider Anne Bulten. "Enkele studenten hebben hun soldeerbouten meegenomen naar hun studentenhuizen. Videobellen gaat prima met de tool die SNT beschikbaar stelde, veel stabieler dan via Skype. We blijven elkaar motiveren. En als we in de werkplaats zijn voor productie, dan zijn we er met maximaal drie of vier leden tegelijk. Het gaat vooralsnog allemaal goed, ook in onze samenwerking met bedrijven."

De eerste race, het eerste weekend van juli in Finland, gaat hopelijk nog door. Mocht het coronavirus roet in het eten gooien, dan mikt het studententeam op deelname aan een bijzondere, nieuwe wedstrijd op het eiland Bermuda. "Ze willen daar de allereerste zero emission wegrace houden, maar laten we voor iedereen hopen dat deze crisis dan al lang en breed voorbij is."

Electric Superbike Twente moet improviseren.

‘Werk gaat nooit verloren'

RoboTeam Twente houdt rekening met het scenario dat de RoboCup eind juni in Bordeaux niet doorgaat. Teamleider Casper de Regt: ‘Mocht het niet doorgaan, dan zetten we misschien zelf iets op. Bijvoorbeeld met de Duitse teams met wie we goed contact hebben. Mocht dat niet lukken, dan kunnen onze robots nog altijd tegen elkaar spelen. We bouwen er vijftien en een potje van zes tegen zes is best interessant. Hoe het ook loopt, het werk dat we verzetten gaat nooit verloren. Volgende teams kunnen hierop voortborduren."

Op afstand werken gaat het team goed af, zegt De Regt. "In principe hebben we grotendeels een softwareproject, dus we zijn wel wat gewend. Onzekerheid zit ‘m vooral in sommige bestellingen van materialen, waarbij de levertijd ineens onbekend is. Onze eigen 3D-printer draait nu in ieder geval dag en nacht op een studentenkamer, om de eerder verloren tijd in te halen."

Ook voor het RoboTeam geldt: 3D-printen in de studentenwoning.

‘Dagelijks een andere strategie'

Droneteam A3T treft dezelfde maatregelen. Leden werken zoveel mogelijk thuis. Maximaal twee leden werken samen aan het bouwen van de drone, de rest zit thuis te programmeren of te solderen. "Normaal gesproken schakel je met een groep studenten al snel, maar deze week voelt het alsof we dagelijks een andere strategie hebben", zegt teamleider Niels Kadijk. "Communiceren lukt, maar je merkt wel dat er online minder snel vragen aan elkaar gesteld worden dan op kantoor."

De wedstrijd waar A3T voor werkt, is de UAS Challenge in Engeland van 17 tot 20 juni. "We horen deze week van de organisatie of dat zo blijft. Dat de wedstrijd van Green Team niet doorgaat, geeft geen goede moed. We vrezen dus wel voor afgelasting, of uitstel." Mocht dat het geval zijn, werkt het team sowieso door en kijken ze om zich heen naar eventuele andere wedstrijden. De bouw van de drone moet goedkomen, zegt de teamleider. "Ondanks dat het DesignLab gesloten is en we dus niet van de lasercutter gebruik kunnen maken. We zorgen dat we kunnen vliegen dit jaar."