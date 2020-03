Cyberhygiëne belangrijk voor thuiswerkers

Toegang gevoelige systemen

"Bewustzijn en paraatheid zijn beide van groot belang", aldus ENISA-directeur Juhan Lepassaar. Voor thuisgebruikers gaat het dan om zaken als het alert zijn op phishingmails, maar ook het gebruik van up-to-date software, een beveiligde wifi-verbinding, het regelmatig maken van back-ups en het gebruik van encryptietools, een virusscanner en een beveiligde verbinding naar de werkomgeving.

Voor werkgevers is het belangrijk dat ze personeel van informatie voorzien over hoe er met problemen moet worden omgegaan en dat ze "virtuele oplossingen" aanbieden en adequaat ondersteunen. Tevens pleit ENISA voor voldoende supportpersoneel in het geval van problemen en moeten er duidelijke procedures zijn opgesteld mocht er een beveiligingsincident zich voordoen. Verder wordt aangeraden om toegang tot gevoelige systemen wanneer mogelijk te beperken.



Phishingmails over coronavirus

Afsluitend wijst Lepassaar op de phishingmails die nu worden verstuurd en meeliften op het nieuws rondom het nieuwe coronavirus. Thuiswerkers moeten extra alert zijn op e-mails van onbekende personen en berichten die stellen dat er met spoed actie moet worden ondernomen. Ook e-mails van bekenden die om ongewone dingen vragen zijn verdacht. In al deze gevallen wordt aangeraden om wanneer mogelijk via de telefoon of bij de security officer de legitimiteit van de e-mail te controleren.

