Hoe robots kunnen helpen in tijden van Corona

In Seatle (VS) wordt een Coronapatiënt gemonitord door een robot

In Nederland zijn er nog niet veel voorbeelden van robots die taken van mensen overnemen, maar in China des te meer. Een robot die rijst kookt, robots die door steden rijden en desinfecterende middelen rondspuiten, en zelfs een logaritme dat aan de hand van een longfoto kan beoordelen of iemand een verhoogd risico heeft op besmetting... Ze zijn de afgelopen weken allemaal al in gebruik genomen.

Sommige toepassingen zijn wat privacygevoelig naar Nederlandse maatstaven, maar met andere kunnen we direct van start. Waarom laten we onze boodschappen niet door robots thuisbezorgen? Waarom worden treinen, bussen, stations, maar ook ziekenhuizen nog niet door robots schoongemaakt?

Het Deense bedrijf Blue Ocean Robotics heeft bijvoorbeeld een zelfrijdende robotunit die naar eigen zeggen 99,99% van de bacteriën en virussen kan doden met ultraviolet licht, door hun DNA-structuur af te breken. Als je deze robot in een ziekenhuis inzet, besteedt hij speciale aandacht aan ‘infectie hotspots' als de wastafel, het bed, handvatten etcetera. Hij kan autonoom van kamer naar kamer bewegen en bijvoorbeeld de lift nemen en deuren openen. Sinds februari worden ze door heel China ingezet.

Ook hebben onderzoekers aan een grote Chinese universiteit een robotarm ontwikkeld die speekselmonsters kan afnemen, echo's uitvoeren en luisteren naar de organen van de patiënt. Het apparaat is uitgerust met wieltjes en camera's en kan zichzelf desinfecteren. Het is ontworpen zodat artsen niet meer in dezelfde ruimte als de patiënt hoeven te zijn. De robots voeren een deel van de gevaarlijke taken uit. Deze robots, die hun Nederlandse primeur beleefden op het Jeugdjournaal, hebben in China inmiddels hun eerste werkdag achter de rug.

Holland Robotics werkt momenteel aan een overzicht een aanbevelingen voor de inzet van robots in Nederland. Dit zal donderdag 19 maart rond 12 uur verschijnen op de website HollandRobotics.com

