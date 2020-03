Corona bij Philips en NXP: ‘Wij hebben al ervaring opgedaan in China’

Bij beide bedrijven zijn mensen gevraagd om alleen naar het werk te komen als het echt niet anders kan. Voordat werknemers kunnen beginnen, wordt eerst hun temperatuur gemeten. Is die hoger dan 38 graden, dan moeten ze weer naar huis. Bij Philips worden deze metingen dagelijks twee keer herhaald. Woordvoerder Steve Klink: "Wij hebben natuurlijk al ervaring kunnen opdoen in China, waar Philips 6 fabrieken heeft en 8000 medewerkers. We hebben de afgelopen tijd dus al geleerd om veilig te produceren onder zeer moeilijke omstandigheden."

De Chinese overheid had de volgende maatregelen afgekondigd:

Iedereen moet mondkapjes op

De temperatuur van alle werknemers moet 3 keer per dag worden gemeten

De airco moest uit

De ramen moesten open

En in de kantine moest iedereen apart zitten

Zo kon Philips de CT-scanners die daar worden geproduceerd toch uitleveren. En nu gebruikt het de opgedane kennis om in Best door te werken aan de MRI-scanners. "De meeste mensen werken vanuit huis en voor de beperkte groep die in de productie werkt, gelden verhoogde hygiënemaatregelen. Vaker handen wassen, het gezicht niet aanraken, minimaal 1,5 m afstand houden van collega's, alleen in het eigen gebied blijven, niet door fabriek zwerven ... Verder maken we vaker en intensiever schoon."

Voor de R&D afdelingen geldt dat mensen alleen op locatie moeten komen als productintroducties anders vertraging oplopen. En dan natuurlijk alleen als ze niet verkouden zijn of iets dergelijks. Klink: "Op ons hoofdkantoor in Amsterdam werken normaal ongeveer duizend mensen. Dat zijn nu enkele tientallen. En dan moet je bedenken dat de receptioniste, de schoonmakers en de bewaking sowieso nodig zijn om te gebouw open te kunnen houden. Dus bijna iedereen werkt thuis."

Een woordvoerder van de High tech Campus in Eindhoven ziet vergelijkbare verschillen: "Wij hebben 6000 parkeerplaatsen en normaal zijn er zo'n 100 vrij. Nu zijn er maar 1000 bezet."

Cleanroom



Martijn van der Linden van NXP laat weten: "Mensen op de locatie in Nijmegen die onmisbaar zijn voor de productie, moeten eerst hun temperatuur laten meten. Bij een temperatuur hoger dan 38 graden mogen ze de site niet op. Verder is er een hele serie hygiënemaatregelen en zorgt het bedrijf voor sociale afstand van meer dan 1,5 meter. Dit wordt bijvoorbeeld geregeld door alleen in heel kleine groepen de vergaderen - en dan nog zoveel mogelijk telefonisch of via skype. Overigens is onze fabriek natuurlijk een clearoomomgeving. De lucht is dus extreem schoon en mensen werken al in cleanroompakken."