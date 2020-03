Coronavirus versnelt BMKB-regeling

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die worden getroffen door de coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP'ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK ): "De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan'. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus."

De staatssecretaris vervolgt: "We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met ondernemers-, en brancheorganisaties en sociale partners. De volksgezondheid staat voorop: het is belangrijk dat iedereen de gezondheidsadviezen van het RIVM steeds opvolgt. Het kabinet laat ondertussen ondernemers niet alleen en we bekijken steeds of additionele maatregelen boven op de huidige nodig zijn voor behoud van werkgelegenheid."

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet vijftig procent van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt ngentig procent van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van vijftig procent naar 75 procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl ) doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.