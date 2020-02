Geldt er auteursrecht voor productbeschrijvingen?

A: Supersnel en kosteloos is een DMCA-klacht bij Google . Dan wordt de website van de ander onvindbaar in Google. Als de ander protesteert krijgt u twee weken van Google om de ander te dagvaarden (of tot een akkoord te komen natuurlijk). Laat u die twee weken ongebruikt, dan wordt de site weer vindbaar. Let op dat u zo'n DMCA-klacht alleen indient als u er vrijwel zeker van bent dat een rechter zou oordelen dat er auteursrecht op de teksten rust. In een recente rechtszaak bleek: ook op productteksten kan auteursrecht rusten. Ik ga er van uit dat uw copywriter zijn creativiteit heeft gebruikt om de wervingskracht zo groot mogelijk te maken en het niet heeft gelaten bij kale specificaties. Dan is de kans groot dat een rechter dat ook ziet en dus auteursrecht aan de teksten toekent. Er is een - wat mij betreft kleine - kans dat de ànder zo brutaal is en een procedure start omdat hij vindt dat de teksten van uw copywriter helemaal niet creatief zijn. Als de rechter hem daarin gelijk geeft, heeft u een vervelender probleem. U moet dan - uitzonderingen daargelaten - de schade betalen die is veroorzaakt door uw DMCA-klacht. Nou zal die schade ook wel meevallen ...

Mr. Hub Dohmen

Dohmen advocaten

twitter

LinkedIn