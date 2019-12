A: U heeft het over een zogeheten SEP-octrooi (‘Standard-Essential Patent'). De houder van zo'n octrooi is verplicht u een licentie te verstrekken onder eerlijke voorwaarden, een zogeheten ‘Frand'- licentie (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory). Daarbij geldt inderdaad dat je de onderhandelingen niet mag traineren. Dat bleek eerder dit jaar nog in een zaak tussen Philips en Asus, waarin de rechter oordeelde dat alleen het bereid zijn om te onderhandelen onvoldoende is. De rechter concludeerde dat Asus Philips steeds vroeg om technische toelichting, zonder vertegenwoordigers met de benodigde expertise aan de gesprekken te laten deelnemen. Na een paar uur werden die gesprekken dan afgebroken zodat de technische toelichting niet kon worden afgerond en/of niet werd toegekomen aan de licentievoorwaarden en er dus weer een nieuwe bespreking moest worden gepland. Dat was geen ‘te goeder trouw onderhandelen' volgens de rechter. U moet het echter wel bont maken voordat de ander kan roepen dat u niet te goeder trouw onderhandelt.